Yeni Malatyaspor ile 2014 – 2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan, şimdilerde ise Mersin İdmanyurdu forması giyen Malatyalı futbolcu Mehmet Enes Sığırcı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Hayatını kendisi gibi spora adamış Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımı oyuncusu Emel Türkyılmaz ile bileştiren Mehmet Enes’in düğününe Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticiler de katıldı. İlk düğünü Emel Türkyılmaz’ın memleketi Balıkesir/Ayvalık’ta yapan çiftler, ikinci düğünü ise Malatya’da bir kır düğün alanında yaptı.

SAHADAKİ PERFORMANS PİSTE DE YANSIDI

Mehmet Enes’i futbolcu arkadaşları, eşi Emel Türkyılmaz’ı ise basketbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı. Havai fişek ve ışık gösterilerinin ardından piste çıkarak uzun süre dans eden Enes ve Emel çifti, daha sonra davetlilerin de piste çıkmasıyla doyasıya eğlendi. Sahadaki futbolu kadar pistte sergilediği oyun ve halay performansıyla da parmak ısırtan genç savunma oyuncusu Enes, duygularını gazetemizle paylaştı. Darısı tüm bekarlara diyen Enes, “Oldukça uzun süren bir birlikteliğimiz vardı. Artık bunu evlilikle taçlandırmak istiyorduk. Müstakbel eşimin benim gibi bir sporcu olması her ikimiz için de büyük avantaj. Saha içinde de saha dışında da çok iyi anlaşabildiğim biriyle evlendim. Malatya’da tüm dosta, akraba ve sevdiklerimi burada görmek beni çok mutlu etti. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU EVLİLİK YENİ SEZONDA BİZİ UÇURUR”

Mehmet Enes’i tanıdığı için şanslı olduğunu düşünen başarılı basketbolcu Emel Türkyılmaz ise, “Bu imza ikimiz için de ömürlük olacak. Evlilik öncesi saygın ve güzel bir ilişkimiz vardı. Sonunda yüzükleri taktık ve bugün de finali yapıyoruz. Her iki düğünde de dostlarımız ve ailemiz bizi yalnız bırakmadı. Çok mutluyuz, çok şükür kazasız belasız güzel bir düğün yaptık. Bu evlilik inşallah yeni sezonda ikimizin de performansına daha iyi yansıyacaktır. İnşallah sporculuk kariyerlerimize de şans getirir” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ