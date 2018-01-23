POTANIN CEYLANLARINDAN BİR GALİBİYET DAHA

Elde ettikleri başarılarla Ceylanpınar’ın gururu olan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı bu hafta Adana'da karşılaştığı Adana Engelliler Basketbol takımını kendi evinde 62-71'luk skorla mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta 3 periyotta da üstünlüğünü koruyan engelsiz ceylanlar periyotlarda el ettiği başarıyı maçın sonuna kadar taşı. Son saniyelere kadar maçı bırakmayan engelsiz Ceylanlar deplasmanda rakibi Adana Engelliler takımını 62-71'lik skorla mağlup etti.

Maç sonunda gazetecilere açıklama yapan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Antrenörü Metin İdoğ, Süper Lig yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "İkinci yarı için iyi bir moral oldu bize. Artık maç kaybetmek istemiyoruz. Kendimizi süper lig için motive etmiş durumdayız. İnşallah ikinci yarıya da güzel bir şekilde başlayıp süper ligdeki yerimizi almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.busabahmalatya.com