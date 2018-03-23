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POTADA GRUPLAR BELLİ OLDU

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nin ikinci aşamasına katılacak olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grup müsabakalarında 6. Bölge’de mücadele edecek.

POTADA GRUPLAR BELLİ OLDU

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nin ikinci aşamasına katılacak olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grup müsabakalarında 6. Bölge’de mücadele edecek.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:45
POTADA GRUPLAR BELLİ OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grup müsabakalarında 6. Bölge’de mücadele edecek.

İLK MAÇ 31 MART’TA

Federasyon tarafından paylaşılan bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün de içerisinde bulunduğu 5’li grupların müsabakaları 31 Mart – 1 Nisan haftasında, 4’lü grupların müsabakaları ise 7-8 Nisan tarihlerinde başlayacak. 22 Nisan Pazar günü ise ligde ilk devre tamamlanacak. 6 grupta oynanacak EBBL grup müsabakaları sonucunda her grupta birinci ve ikinci sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine doğrudan katılım hakkı kazanacaklar. Türkiye Birinciliği müsabakalarının 16 takımla oynanmasını sağlamak üzere grup üçüncüleri arasında, bir il merkezinde tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL’ye Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacaklar.

 Gruplarda mücadele edecek takımlar ise şöyle: 1.BÖLGE: Anadolu Basket S.K., Çorlu Belediye S.K., Kütahya Belediye S.K, Umurbey Bld., Yeşilyurt S.K. 2.BÖLGE: B.Evler Bld., Bossan S.K., Hacettepe Üni. S.K., Söke Basket S.K. 3.BÖLGE: Akant Gençlik S.K., Menemen Bld. S.K., Muğla Üni. S.K., Nazilli Bld. S.K. 4.BÖLGE: Isparta Bld. S.K., Muratpaşa Bld., Söğütsen Seramik, Tarsus Amerikan Klj., 5.BÖLGE: Bafra Belediye S.K., Okvolight Tekden Kl., Özgem Grup, Saygı Gençlik S.K. 6.BÖLGE:  Elazığ Basketbol Akademi, Genç Yibo, Kahramanmaraş S.K., Malatya Bşb. S.K., Şutim

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Erkekler Bölgesel Basketbol LigiMalatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grup Müsabakaları
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