Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan birçok spor branşında başarılar elde ettiklerini, futbol takımının da orta sıralarda yoluna devam ettiğini ifa etti. Amatör spor branşlarını desteklemenin görevleri olduğunu belirten Polat, “Amatör sporları desteklemek bizim bir hedefimiz. Amatör sporlarda sadece futbol değil, gerek salonu sporları, gerekse salon dışı sporlarla amatör sporlara büyük önem veriyoruz. Teniste iddialıyız, voleybolda ve diğer birçok spor dallarıyla ilgili gençlerimizin yetişmesine destek veriyoruz. Sporun da amiral gemisi futbol tabi ki, bu Yeni Malatyasporumuzun Süper Lig’de olmasıyla da net şekilde anlaşılıyor. Yeni olmasına rağmen stadımız ful doluyor, bu da futbolun önemi açık bir şeklinde ortaya koyuyor. Tabi Malatya sporumuz güzel bir yolda. İlk yıl olmasına rağmen ligin ilk yarısını güzel bir noktada tamamlamış oldu. Aslında büyük takımlardan puan aldık. Biraz talihsizliğimiz de oldu, inşallah ikinci yarı daha güzel olacaktır” dedi.

“ALT YAPILARA İHTİYACIMIZ VAR”

Yeşilyurt Belediyespor’un Yeni Malatyaspor’a alt yapı görevi görmek için yola çıktığını belirten Polat, şunları söyledi: “Buraları destekleyecek alt yapılara ihtiyacımız var. Özellikle bizim Malatyasporlu kardeşlerimizin daha yükseklere çıkması için, bir alan oluşması gerekiyor. Yeşilyurt Belediyespor kulübünü bu şekilde değerlendiriyorum. Malatyasporumuza bir altlık olarak değerlendiriyorum. Bu gözle bakıyoruz, bu gözle destek oluyoruz. Orada yönetimdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde mesai harcıyorlar. Takımımız ortalarda mücadelesine devam ediyor. Lig tekrar başlıyor bu hafta Maraş’a gidecekler. Yeni Malatyasporumuza ve Yeşilyurt Belediyesporumuza ikinci yarıda başarılar diliyorum.”

İHA