TFF 1. Lig’de 2016 - 2017 Futbol sezonunun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Yeni Malatyaspor’u tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Evkur Yeni Malatyaspor tüm Malatyalıların ortak sevinci, ortak umudu ve ortak gururudur. Kentimizin gözbebeği olan Evkur Yeni Malatyaspor bütün başarıları hak etmektedir. Boluspor maçında Malatya İnönü stadındaki atmosfer gerçekten takdire şayandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerden gelen binlerce Malatyaspor sevdalısı hemşerilerimizin birlik ve beraberlik ruhuyla takımına sahip çıkması Malatya’nın gücünü göstermektedir. 11 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige yükselen kentimizin güzide takımının bu başarısı tüm Malatyalıların el birliği ile yakaladığı bir başarıdır. Bolu maçından sonra sokaklara taşan ve gönüllerince bu zaferi kutlayan Malatyaspor taraftarların yaşadığı mutluluk her şeyin üstündedir. Sadece Malatya’da değil, Dünya’nın ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan değerli hemşerilerimizde yıllar sonra Süper Lige yükselmenin heyecanını yaşadı. Bu güzel tabloyu ve sevinci bizlere yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şampiyon olmak, Süper Lig’e çıkmak kolay kolay yakalanan bir sonuç değildir. Başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi olmak üzere; Büyük bir fedakârlık ve özveriyle “Hep Destek, Tam Destek’ sloganıyla Yeni Malatyaspor’umuza sahip çıkarak, desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Direktörümüz İrfan Buz, antrenörlerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz bu başarının mimarlarıdır. Bu başarıda emeği olanlar unutulmaz” dedi.

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