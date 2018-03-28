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PLAY OFF’LAR MALATYA’DA!

2017 - 2018 sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde çift devreli lig usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak play-off maçlarının fikstürü belirlendi. Buna göre İkinci etap müsabakaları Malatya’da oynanacak.

PLAY OFF’LAR MALATYA’DA!

2017 - 2018 sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde çift devreli lig usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak play-off maçlarının fikstürü belirlendi. Buna göre İkinci etap müsabakaları Malatya’da oynanacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:01
PLAY OFF’LAR MALATYA’DA!

Kadınlar 2. Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Alg Spor, Hakkarigücü Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Alpler Gençlik ve Spor takımlarının mücadele edeceği play-off turunun birinci etabı, 31 Mart - 3 Nisan tarihlerinde Nevşehir'de oynanacak. İkinci etap müsabakaları ise 12 - 15 Nisan'da Malatya'da yapılacak. Kadınlar 2. Ligi play-off grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar Kadınlar 1. Ligi'ne yükselecek. Play-off grubunu lider tamamlayan takım 2017 - 2018 sezonu Kadınlar 2. Ligi şampiyonu olacak.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Play-off MaçlarıMalatya
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