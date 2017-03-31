31 Mart 2017 Cuma

Play off’lar aynı saatte başlayacak!

Malatya Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyonun belli olacağı play off müsabakalarının son maçları hafta sonu oynanacak.

31 Mart 2017 Cuma 11:23
Play off’lar aynı saatte başlayacak!

 4’er puanlı Arguvan Belediyespor ve 1932 Malatyagücü rakiplerini yendikleri takdirde 1 müsabaka daha oynayarak şampiyonu belirleyecek. Müsabakaların öenmini ve bir birinin skorunu etkileyecek olmasını göz önünde bulunduran Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu her iki maçı da aynı saatte Yeşiltepe’de oynatacak. Yeşiltepe 1 nolu sahada saat 12.00’de 1966 Malatya Gençlik Spor - Arguvan Belediyespor, Yeşiltepe 3 nolu sahada 12.00’de 1932 Malatyagücü - Hekimhan Belediyesi Girmanaspor müsabakaları oynanacak. 

MEHMET KIROĞLAN
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