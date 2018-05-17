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Play off takvimi belli oldu

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-off fikstürü belirlendi. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekiminde ilk maçların 20 Mayıs Pazar günü oynanacağı belirtildi.

Play off takvimi belli oldu

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-off fikstürü belirlendi. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekiminde ilk maçların 20 Mayıs Pazar günü oynanacağı belirtildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:45
Play off takvimi belli oldu

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun sona ermesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Malatya İdmanyurdu, Çöşnük Gençlikspor, Yeni Balabanspor ve Hekimhanspor, 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne çıkabilmek için Play-off’ta mücadele etme hakkını kazandı. Lig statüsüne göre oynanacak olan karşılaşmalar sonunda 2 takım Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek. Kura çekimini değerlendiren MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, fikstürü kulüplerin aldıkları ortak karara göre belirlediklerini belirtti. Özdemir, çekişmeli ve zevkli mücadelelerin olduğu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, “ Gruplarında ilk iki sırayı alan dört takımımıza da başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Play-off’a kalan kulüplerimiz, güzel ve güzide kulüplerimiz. Ligde iyi mücadele ettiler. İyi olanın ve hak edenin bir üst lige çıkmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Play-off fikstürü şöyle: 20 Mayıs Pazar 16.00 Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu, 16.00 Yeni Balabanspor-Hekimhanspor, 23 Mayıs Çarşamba 16.00 Hekimhanspor-Çöşnük Gençlikspor, 16.00 Malatya İdmanyurdu-Yeni Balabanspor, 27 Mayıs Pazar 16.00 Çöşnük Gençlik-Yeni Balabanspor, 16.00 Hekimhanspor-Malatya İdmanyurdu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
PLAY OFFLigMASKF
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