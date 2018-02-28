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PLAY OFF ŞANSINI KAYIP ETTİ

Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta başarılı bir sezon geçiren Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında karşılaştığı Makamspor ile 2-2 berabere kadı.

PLAY OFF ŞANSINI KAYIP ETTİ

Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta başarılı bir sezon geçiren Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında karşılaştığı Makamspor ile 2-2 berabere kadı.

Busabahgazete
Busabahgazete
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:34
PLAY OFF ŞANSINI KAYIP ETTİ

Play off gruplarına kalmak için galip gelmesi gereken maşta rakibiyle berabere kalan sarı-siyahlılar, Diyarbekirspor’un haftayı 3 puanla kapatmasının ardından Play off şansını kayıp etti.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta sezona iyi başlayarak şampiyonluk şansını son haftalara kadar sürdüren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, geçen hafta deplasmanda Şanlıurfa Gençlik Spor ile 0-0 berabere kalarak liderliği rakibine kaptırmıştı. Play off şansını ise bu hafta sahasında oynadığı maça bırakan sarı-siyahlılar, Diyarbakır temsilcisi Makamspor ile 2-2 berabere kalarak 2. lig hayalini suya düşürdü. Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Deniz Sercan Akgül, Mehmet Kaya, Fırat Öztürk hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesi 20 puanla ikinci sırada bulunan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Makamspor ile 2-2 berabere kaldı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün gollerini Seda Erdem ile Nilay Feyza Bağca kaydetti. Sarı siyahlılar, Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü’nün maça çıkmaması sonrası Diyarbekirspor’un haftayı 3 puanla kapatmasının ardından üçüncü sıraya geriledi ve elindeki Play-off biletini rakibine vermiş oldu. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonu 21 puanla üçüncü sırada tamamladı. Sarı siyahlılar, 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alırken, 29 gol atıp, 9 gol yedi.

İHA

Son Güncelleme: 28.02.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
Malatya Spor HaberleriBusabah MalatyaBayanlar Futbol Ligi
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