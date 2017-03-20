20 Mart 2017 Pazartesi

Play off perdesi açılıyor

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play Off final grubu maçları yarın Yeşiltepe’de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Gruplarını şampiyon bitirerek finalin en iddialı ekipleri konumunda olan 1932 Malatyagücü ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor yöneticileri takımlarındaki son durumu gazetemizle paylaştı.

18 Mart 2017 Cumartesi 13:00
Play off perdesi açılıyor

  Malatya amatörünün en büyüğünü belli edecek play off müsabakaları yarın başlayacak. 3 hafta sürecek müsabakalarda 4 takım tek grupta puan usulü yarışacak. Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 1966 Malatya Gençlik, Arguvan Belediyespor ve 1932 Malatyagücü takımları ilk müsabakalarını Yeşiltepe Stadı’nda oynayacak.

AZİZ YİĞİT: ÖNÜMÜZ AÇIK
  Karşılaşmalar öncesi gazetemize takımlarının son durumu hakkında bilgiler veren 1932 Malatyagücü başkanı Aziz Yiğit, hafif sakatlıkları olan oyuncularının bulunduğunu belirtti. Yiğit yaptığı açıklamada, “Burak Açil, Nail Güler, Gökhan Öz ve Mehmet Aş’ın hafif sakatlıkları devam ediyor. Maç saatine kadar hocalarımız durumlarını değerlendirecekler. Play off’ da iddialıyız. Arguvanspor da iyi ve kaliteli bir ekip. Bizim hedefimiz kesinlikle Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek ve devamında da 3. Lig’ de mücadele etmek. Allah nasip ederse play off’a da iyi başlarsak yolumuzun açık olacağını düşünüyorum. Play off’ da mücadele edecek takımlara da başarılar diliyorum.” Dedi.

RAMAZAN KOÇAK: ARTIK BAL’I İSTİYORUZ
  Hekimhan Belediyesi Girmanaspor antrenörü Ramazan Koçak ise yarınki 1966 Malatya Gençlik maçını kazanarak 4’lü finale iyi başlamak istediklerini söyledi. Koçak eksik oyuncularının olmamasını büyük bir şans olarak değerlendirirken, “Takımda şu an eksik futbolcumuzun bulunmaması ve play off’ da oynanacak maçlara tam kadro katılıyor olmamız bizim için sevindirici bir olay. Hedefimiz kesinlikle Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek. 9 yılın semeresini bu yıl artık almak istiyoruz. 6 yıldır play off müsabakalarına katılmaya hak kazandık ve başarılı olduk diyebilirim. Geçmiş sezonlar da hep rakiplerimiz BAL ligine çıkmaya hak kazanmıştı. Tabi ki diğer takımlara da başarılar diliyorum ama biz bu sene artık bu ligden bir üst lige yükselmeyi çok istiyoruz.” Şeklinde konuştu. 

FATİH AVCI
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