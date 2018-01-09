Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Tekerlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı hafta sonu oynayacağı zorlu randevuya hazırlanıyor. Grubun namağlup lideri olan Gümüşhacıköy Hayat Spor’u ağırlayacak olan Malatya temsilcisi, sezonun kader maçına çıkacak.

“ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL”

Takımdaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan antrenör Edip Karakuş, Play Off şanslarını sürdürebilmeleri için grup liderini yenmek zorunda olduklarını söyledi. Karakuş, “Önümüzdeki hafta sonu grup lideri olan Amasya temsilcisi Gümüşhacıköy Hayat Spor ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenman yaparak devam ediyoruz. Bizim açımızdan önemli bir müsabaka olacak. Sahadan gelip gelerek ayrılırsak Play off umudumuzu sürdüreceğiz. Kayıp ettiğimiz takdirde bu şansımızı azaltacağız. Rakibi yakından tanıyoruz. Oyuncularını iyi analiz ettik. Buna göre bir sistemle sahaya çıkacağız. Elimizden gelen gayretin fazlasını göstermemiz gerekiyor. Çünkü rakibimiz oynadıkları son 4 maçın tamamını farklı kazanmış bir takım. İşimiz zor ama imkansız değil. Bizde iyi bir takımız. Oyuncularımıza güveniyorum. Son oynadığımız müsabakada 26 sayı geriden gelerek maça ortak olup son saniyelerde kayıp etmek tekerlekli sandalye basketbol da inanılmaz zordur.” diye konuştu.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Taraftarın kendilerine büyük güç verdiğini kaydeden Karakuş, sporseverleri hafta sonu oynayacakları maça davet etti. Edip Karakuş, “Takımın morali yerinde, önümüzdeki maçta yine aynı mücadeleyi verirsek inşallah galip geleceğimizi düşünüyorum. Her hangi eksik, cezalı oyuncumuz yok. Seyirci desteğimiz olmazsa olmazımız. Sorgun maçında tribünlerdeki taraftarların desteği sayesinde o maçı kazanmıştık. Samsun maçında yine seyircilerimiz bizleri yalnız bırakmamışlardı. Taraftar sporun içerisinde olmazsa olmaz unsurdur. Dolayısıyla tüm Malatyalı sporseverleri Cumartesi günü saat 14.00’de İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda oynayacağımız maça davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.









ÖMER ALİ DELİBAŞ