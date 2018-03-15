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PLAY OFF HEYECANI BAŞLIYOR

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde normal sezonun sona ermesinin ardından, 4 takımın mücadele edeceği Play-Off grubu maçlarının programı belli oldu.

PLAY OFF HEYECANI BAŞLIYOR

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde normal sezonun sona ermesinin ardından, 4 takımın mücadele edeceği Play-Off grubu maçlarının programı belli oldu.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 12:13
PLAY OFF HEYECANI BAŞLIYOR

1.Amatör Kümede normal sezonun ardından gözler play-offa çevrildi. Arguvan Belediyespor, Demirspor, Ataköyspor, ve Pütürge Belediyespor’un mücadele edeceği play-off grubu müsabakaları 18 Mart Pazar günü başlayacak. A grubunun birincisi olan Pütürge Belediyespor ile B grubunun ikincisi Ataköyspor’un, B grubunun birincisi olan Arguvan Belediyespor ile de A grubunun ikincisi Demirspor’un karşı karşıya geleceği müsabakalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.


Buna göre play-off programı şöyle: 18 Mart Pazar Yeşiltepe 3 Nolu saha saat: 12.30: Pütürge Belediyespor - Ataköyspor, Yeşiltepe 3 Nolu saha saat: 15.00 Arguvan Belediyespor - Demirspor Final maçı 25 Mart Pazar, 3 Nolu saha saat: 14.30.  busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Play-OffArguvan BelediyesporDEMİRSPORAtaköysporPütürge BelediyesporBusabahmalatya
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