PLAY OFF HEYECANI BAŞLIYOR

1.Amatör Kümede normal sezonun ardından gözler play-offa çevrildi. Arguvan Belediyespor, Demirspor, Ataköyspor, ve Pütürge Belediyespor’un mücadele edeceği play-off grubu müsabakaları 18 Mart Pazar günü başlayacak. A grubunun birincisi olan Pütürge Belediyespor ile B grubunun ikincisi Ataköyspor’un, B grubunun birincisi olan Arguvan Belediyespor ile de A grubunun ikincisi Demirspor’un karşı karşıya geleceği müsabakalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.



Buna göre play-off programı şöyle: 18 Mart Pazar Yeşiltepe 3 Nolu saha saat: 12.30: Pütürge Belediyespor - Ataköyspor, Yeşiltepe 3 Nolu saha saat: 15.00 Arguvan Belediyespor - Demirspor Final maçı 25 Mart Pazar, 3 Nolu saha saat: 14.30. busabahmalatya.com