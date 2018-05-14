Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102816
ALTIN
183.251
DOLAR
4.3170
STERLİN
5.8685
EURO
5.1756

Play off heyecanı başlıyor!

2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun son karşılaşmaları oynandı. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 4 maçta 24 gol atıldı. Ligi gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Malatya İdmanyurdu, Çöşnükspor, Hekimhan Belediyespor ve Yeni Balabanspor Play off grubuna kalan takımlar oldu.

Play off heyecanı başlıyor!

2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun son karşılaşmaları oynandı. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 4 maçta 24 gol atıldı. Ligi gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Malatya İdmanyurdu, Çöşnükspor, Hekimhan Belediyespor ve Yeni Balabanspor Play off grubuna kalan takımlar oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:05
Play off heyecanı başlıyor!

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezon 14. hafta maçlarıyla tamamlandı. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 4 maçta 24 gol atıldı. Ligi gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Malatya İdmanyurdu, Çöşnükspor, Hekimhan Belediyespor ve Yeni Balabanspor Play off grubuna kalan takımlar oldu. Play off grup müsabakalarının ne zaman oynanacağı ise çekilecek kura sonunda belli olacak.

Ligin 14.haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Şire Pazarıspor 3-0 (hükmen) Erkenek Hürriyetspor, Arapgirspor 3-0 (hükmen) Sancaktarspor, Yazıhan Belediyespor 2-6 Yeni Balabanspor, Malatya İdman Yurdu 10-1 Çatyol Belediyespor, B Grubu: Tandoğanspor 3-0 (hükmen) Ören Gençlikspor, Hekimhan Belediyespor 1-2 Çöşnük Gençlikspor, Malatya Galataspor 1-1 Doğanyol Belediyespor.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPLAY OFFFutbol Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!
Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!
Sezonu erken kapattılar
Sezonu erken kapattılar
Ne yaptın Sadık
Ne yaptın Sadık

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim