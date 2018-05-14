Play off heyecanı başlıyor!

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezon 14. hafta maçlarıyla tamamlandı. A ve B gruplarında 3 takımın rakipleri karşısında sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayıldıkları haftada 4 maçta 24 gol atıldı. Ligi gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Malatya İdmanyurdu, Çöşnükspor, Hekimhan Belediyespor ve Yeni Balabanspor Play off grubuna kalan takımlar oldu. Play off grup müsabakalarının ne zaman oynanacağı ise çekilecek kura sonunda belli olacak.

Ligin 14.haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Şire Pazarıspor 3-0 (hükmen) Erkenek Hürriyetspor, Arapgirspor 3-0 (hükmen) Sancaktarspor, Yazıhan Belediyespor 2-6 Yeni Balabanspor, Malatya İdman Yurdu 10-1 Çatyol Belediyespor, B Grubu: Tandoğanspor 3-0 (hükmen) Ören Gençlikspor, Hekimhan Belediyespor 1-2 Çöşnük Gençlikspor, Malatya Galataspor 1-1 Doğanyol Belediyespor.

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