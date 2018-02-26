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PLAY-OFF BİLETİ ALDI

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde play-offa grubuna kalan üçüncü takım Ataköyspor oldu.

PLAY-OFF BİLETİ ALDI

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde play-offa grubuna kalan üçüncü takım Ataköyspor oldu.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
PLAY-OFF BİLETİ ALDI

Ligin 13. Haftasında deplasmanda Doğan Şehir Belediyespor ile karşılaşan Ataköy rakibini 5-2 yenerek play-off grubuna katılmaya hak kazandı.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde daha önce Pütürge Belediyespor ve Arguvan Belediyespor play-offu garantilemişti. Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 13. Hafta müsabakaları büyük bir heyecana sahne olurken, Play-offu kovalayan Ataköyspor deplasmanda farklı kazanarak mutlu sona ulaştı.



Play-off için son bilete iki takım talip. Hekimhan Girmanaspor ile Demirspor ligin son haftasında play-off için mücadele edecek.

Bu arada 13. haftada oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Adafı Kartalspor 3-0 Akçadağspor, 1966 Malatya Gençlik 1-2 Battalgazi Belediyespor, Malatyaspor 1-5 Hekimhan Girmana, Orduzuspor 1 - 5 Arguvan Belediyespor, Kale 2-3 Sanayispor, Doğanşehir 2-5 Ataköyspor, Pütürge Belediyespor 0-0 Demirspor  busabahmalatya.com

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol LigiAtaköyspor
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