PLAY OFF 18 MART’TA!

1.Amatör Kümede normal sezonun ardından gözler Play-off müsabakalarına çevrildi. Arguvan Belediyespor, Demirspor, Ataköyspor, ve Pütürge Belediyespor’un mücadele edeceği play-off grubu müsabakaları 18 Mart Pazar günü başlayacak. A grubunun birincisi olan Pütürge Belediyespor ile B grubunun ikincisi Ataköyspor’un, B grubunun birincisi olan Arguvan Belediyespor ile de A grubunun ikincisi Demirspor’un karşı karşıya geleceği müsabakalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginden düşecek takımı belirleyecek play-out maçı ise 11 Mart Pazar günü saat: 12.00’de oynanacak. Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor’un karşı karşıya geleceği müsabakayı kaybeden takım 2. Amatör Kümeye düşecek.

“OLUMLU ETKİ YAPIYOR”

1. Amatör küme büyükler ligi sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, centilmence geçen bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Malatya amatörünün kaliteli bir lig olduğunu vurgulayan Özdemir, “1.Amatör Küme Büyükler Ligi sona erdi. Gerçekten güzel ve de centilmence geçen bir sezon oldu. Ligimiz oldukça kaliteli. Bu durumda ligin genel durumuna olumlu etki yapıyor. Şimdi önümüzde play-off ve play-out maçları var. Umarım o maçlar da centilmence bir havada geçer. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi