Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.284
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.2889
EURO
4.7173

PLAY OFF 18 MART’TA!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde normal sezon sona ererken, 4 takımın mücadele edeceği Play-Off grubu maçları ise 18 Mart Pazar günü başlayacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar final maçında kozlarını paylaşacaklar.

PLAY OFF 18 MART’TA!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde normal sezon sona ererken, 4 takımın mücadele edeceği Play-Off grubu maçları ise 18 Mart Pazar günü başlayacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar final maçında kozlarını paylaşacaklar.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 12:33
PLAY OFF 18 MART’TA!

1.Amatör Kümede normal sezonun ardından gözler Play-off müsabakalarına çevrildi. Arguvan Belediyespor, Demirspor, Ataköyspor, ve Pütürge Belediyespor’un mücadele edeceği play-off grubu müsabakaları 18 Mart Pazar günü başlayacak. A grubunun birincisi olan Pütürge Belediyespor ile B grubunun ikincisi Ataköyspor’un, B grubunun birincisi olan Arguvan Belediyespor ile de A grubunun ikincisi Demirspor’un karşı karşıya geleceği müsabakalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginden düşecek takımı belirleyecek play-out maçı ise 11 Mart Pazar günü saat: 12.00’de oynanacak. Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor’un karşı karşıya geleceği müsabakayı kaybeden takım 2. Amatör Kümeye düşecek.

“OLUMLU ETKİ YAPIYOR”

1. Amatör küme büyükler ligi sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, centilmence geçen bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Malatya amatörünün kaliteli bir lig olduğunu vurgulayan Özdemir, “1.Amatör Küme Büyükler Ligi sona erdi. Gerçekten güzel ve de centilmence geçen bir sezon oldu. Ligimiz oldukça kaliteli. Bu durumda ligin genel durumuna olumlu etki yapıyor. Şimdi önümüzde play-off ve play-out maçları var. Umarım o maçlar da centilmence bir havada geçer. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

İHA

Son Güncelleme: 08.03.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
Malatya Amatör KümePlay Off 18 Mart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNİVERSİTESPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
ÜNİVERSİTESPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Davide Astori son yolculuğuna uğurlandı
Davide Astori son yolculuğuna uğurlandı
Dünya Kadınlar Günü, Florya’da kutlandı
Dünya Kadınlar Günü, Florya’da kutlandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim