Philip Cocu: “Giuliano başka bir takımla anlaştı”

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, çok üzgün olduklarını söyleyerek, “Bu akşamki skordan dolayı, ligde ikinci galibiyetimizi almak istiyorduk. Topa sahip olma anlamında çok büyük bir üstünlüğümüz vardı ama kontratak oynayan takımlara karşı 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla oynamanız lazım. Karşımızda böyle bir takım bulacağımızı biliyorduk. Zorlandığımız taraf 3. bölgede etkili olamadık. Son topu iyi kullanamadık, maçı lehimize çevirecek pozisyonlar da elimize geldi ama değerlendiremedik. Bazı pozisyonlarda gole de yaklaştık ama olmadı. Bizim için üzücü bir maç oldu” diye konuştu. busabahmalatya.com