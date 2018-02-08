PFDK’dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 45 gün hak mahrumiyeti, Teknik Direktör Aykut Kocaman ise 1 maç men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı yaptığı açıklama sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı duyuruldu. Öte yandan Teknik Direktör Aykut Kocaman’a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranış sebebiyle 1 maç ceza verildi. Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Akın Çorap Giresunspor mücadelesini tribünden takip ettiği için Medipol Başakşehir mücadelesinde kulübede olacak. Ayrıca sarı-lacivertli kulübe toplamda 300 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.02.2018 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübünün, 03.02.2018 tarihinde Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B,C, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kardemir Karabükspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 03.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I, OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe teknik sorumlusu Aykut Kocaman’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’nin, 04.02.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, 02.02.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney kale arkası 123,124,125,126, Kuzey kale arkası 109,110, maraton üst 216, maraton alt 115,116,117,118 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI tribündeki tüm bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126. bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor hakkında, 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Issam Chebake’in, 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."