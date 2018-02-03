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PFDK’DAN 60 BİN LİRALIK FATURA!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’a saha ihlalleri nedeniyle her iki kulübe de ceza verdi. TFF’nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada ligin 19. haftasında Malatya’da oynanan sarı-kırmızılı kulübün 1 - 0 kazandığı müsabakada yaşanan saha olayları gerekçe gösterildi.

PFDK’DAN 60 BİN LİRALIK FATURA!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’a saha ihlalleri nedeniyle her iki kulübe de ceza verdi. TFF’nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada ligin 19. haftasında Malatya’da oynanan sarı-kırmızılı kulübün 1 - 0 kazandığı müsabakada yaşanan saha olayları gerekçe gösterildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:27
PFDK’DAN 60 BİN LİRALIK FATURA!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’a zaman çizelgesine uyulmamasını ve yaşanan saha olaylarını gerekçe göstererek ceza verdi. Ligin 19. haftasında geçtiğimiz Pazar günü Malatya’da oynanan Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğünden hemen önce taraftarlar saygı duruşu ve asker selamıyla Mehmetçik’e destek vermişti. Bu desteğe saha içerisindeki bazı futbolcularında katılarak destek verdiği görülmüştü. Müsabakanın 7 dakika geç başlamasına neden olduğu gerekçesiyle TFF gözlemcilerinin bu durumu rapor ettiği öğrenildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza kararı ise şöyle açıklandı: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA’nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin KuruluYeni Malatyaspor
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