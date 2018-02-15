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PFDK kararları açıklandı 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

PFDK kararları açıklandı 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 18:12
PFDK kararları açıklandı 

PFDK kararları açılandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

“1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.02.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ALT D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN D, MARATON TRİBÜN D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ A,B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KAYSERİSPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT C,D,E VE GÜNEY ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A, B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluToplantı
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