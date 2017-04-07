07 Nisan 2017 Cuma

PFDK Eskişehirspor maçına e bloke cezası verdi! Fatura ağır oldu

Yeni Malatyaspor’un İstanbul’da oynadığı Elazığspor maçının faturası ağır oldu. Kötü ve çirkin tezahürattan dolayı her iki takımın taraftarına da e bloke cezası veren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Malatya’dan maça gidenlerin yoğunlukta olduğu tribünlere adeta ceza yağdırdı.

07 Nisan 2017 Cuma 11:15
PFDK Eskişehirspor maçına e bloke cezası verdi! Fatura ağır oldu

  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Yeni Malatyaspor – Elazığspor maçına ilişkin kararını açıkladı. Malatya’dan İstanbul’a giden ve çoğunlukla Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda BATI Üst ve Alt tribünlerde yer alan 1000 civarındaki futbolseverin maç izlediği C, D, E tribünlerine e bloke cezası geldi. Yasak ceza alan taraftarların Eskişehirspor maçına girememesiyle uygulanacak. Malatya’da olan ve Elazığ maçına gitmeyen futbolseverler, Eskişehir maçını diledikleri yerden izleyebilecek.

İŞTE PFDK’NIN GEREKÇELİ KARARI:
  PFDK’nın her iki kulüple ilgili verdiği ceza şöyle: “Yeni Malatyaspor Kulübünün, 01.04.2017 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VİP ÜST C,D,E BATI VİP ALT C,D,E DOĞU VIP ÜST B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Elazığspor Kulübünün, 01.04.2017 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ALT VE ÜST tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verilmiştir.

MEHMET KIROĞLAN
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