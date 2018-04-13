Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110251
ALTIN
176.127
DOLAR
4.0802
STERLİN
5.8342
EURO
5.0328

PFDK CEZAYI KESTİ!

Yeni Malatyaspor’a, Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL para cezası ve Güney Üst A ve Güney Alt A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

PFDK CEZAYI KESTİ!

Yeni Malatyaspor’a, Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL para cezası ve Güney Üst A ve Güney Alt A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

13 Nisan 2018 Cuma 12:07
PFDK CEZAYI KESTİ!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. PFDK tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A VE GÜNEY ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.” denildi.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBaşakşehir20 Bin TL Para CezasıProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HEDEFİMİZ 44 PUAN”
“HEDEFİMİZ 44 PUAN”
ALANYA NİYETİNE ÇİFT KALE
ALANYA NİYETİNE ÇİFT KALE
ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!
ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim