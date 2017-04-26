Türkiye Futbol Federasyonu PFDK tarafından Yeni Malatyaspor’ a verilen ceza ve gerekçeleri şu şekilde açıklandı: “Yeni Malatyaspor Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton A ve Kuzey Kale Arkası B, C Bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

FATİH AVCI