Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı ve 1 – 0 kazandığı Göztepe maçının ardından Futbol Disiplin Kurulu tarafından PFDK’ya sevk edildi. Gözlemci, temsilci ve hakem raporlarına göre ceza alması istenilen sarı kırmızılı temsilcimiz ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 29.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Kurul, Göztepeli oyuncu Lokman Gör’ün Sadık Çiftpınar’a attığı kafayı kural dışı hareket diye yorumlayarak, ekstra ceza alması talebinde bulundu. Disiplin Kurulu’nun Göztepe’li oyuncu için gerekçeli kararı şöyle: “Göztepe A.Ş. Kulübü futbolcusu Lokman Gör'ün 29.04.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar veri



MEHMET KIROĞLAN