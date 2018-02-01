 PFDK, Amed Sportif Faaliyetler’e puan silme cezası verdi 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.02.2018 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



Beşiktaş’ın, 26.01.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey üst 407,408,412, kuzey alt 107,108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Trabzonspor’un 28.01.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası J,I,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu güney kale arkası alt E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübü antrenörü Hikmet Yunus Kaya'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Petar Skuletic'in, 26.01.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 Resmi Müsabakadan Men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Atiker Konyaspor Kulübü’nün, 26.01.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Göztepe’nin 27.01.2018 tarihinde oynanan Göztepe-Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Gaziantepspor Kulübü’nün, 28.01.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 27.01.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına



Eskişehirspor Kulübü görevlisi Erhan Yılmaz'ın, 27.01.2018 tarihinde oynanan Elazığspor - Eskişehirspor TFF 1.Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün, 28.01.2018 tarihinde oynanan Sivas Bld.Spor - Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) puan silinmesine karar verilmiştir.busabahmalatya.com

