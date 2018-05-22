Performanstan 35 milyon!

Yeni Malatyaspor’un bu sezon Süper Lig’deki performansından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan elde edeceği gelir belli oldu. Sezonu 11 galibiyet, 10 beraberlik, 13 de mağlubiyet alarak tamamlayan sarı kırmızılılar toplamda 35 milyon civarında bir rakamın sahibi oldu. TFF bu paranın bir kısmını sezon içinde öderken, kalan kısmını ise Haziran içersinde ödeyecek. TFF’den gelecek bu gelirlere göre yıl içinde sıkıntı yaşamamak için kredi kullanan Yeni Malatyaspor’un federasyondan alacağı bu paranın bir kısmı kredi ödemesine gidecek.

Yeni Malatyaspor bununla birlikte her kulübe eşit bir şekilde dağıtılan havuz payından yaklaşık 25 milyon lira gelir elde edecek. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıktığında TFF’den toplamda 30 milyon gibi bir ödeme alan ve bunu sezon içersinde kullanan sarı kırmızılı takım, bu sezonun sonunda ise sadece TFF’den 55 milyon civarında bir gelir kazandı. Toplam bütçenin %60’ına denk gelen bu rakam, bir sezon boyunca futbolculara ödenen peşinat ve maç başlarını da karşılamış olacak.