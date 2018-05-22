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Performanstan 35 milyon!

Süper Lig’de 34 haftanın sonunda 11 galibiyet, 10 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, topladığı 43 puanın karşılığında performans geliri olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 35 milyon almayı hak etti. Bu paranın bir kısmı ödenirken diğer kısmı ise yaz aylarında ödenecek. Sarı kırmızılı kulübün sadece futbolcu harcamaları ise 60 milyon civarında gerçekleşti.

Performanstan 35 milyon!

Süper Lig’de 34 haftanın sonunda 11 galibiyet, 10 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, topladığı 43 puanın karşılığında performans geliri olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 35 milyon almayı hak etti. Bu paranın bir kısmı ödenirken diğer kısmı ise yaz aylarında ödenecek. Sarı kırmızılı kulübün sadece futbolcu harcamaları ise 60 milyon civarında gerçekleşti.

22 Mayıs 2018 Salı 10:54
Performanstan 35 milyon!

Yeni Malatyaspor’un bu sezon Süper Lig’deki performansından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan elde edeceği gelir belli oldu. Sezonu 11 galibiyet, 10 beraberlik, 13 de mağlubiyet alarak tamamlayan sarı kırmızılılar toplamda 35 milyon civarında bir rakamın sahibi oldu. TFF bu paranın bir kısmını sezon içinde öderken, kalan kısmını ise Haziran içersinde ödeyecek. TFF’den gelecek bu gelirlere göre yıl içinde sıkıntı yaşamamak için kredi kullanan Yeni Malatyaspor’un federasyondan alacağı bu paranın bir kısmı kredi ödemesine gidecek.

Yeni Malatyaspor bununla birlikte her kulübe eşit bir şekilde dağıtılan havuz payından yaklaşık 25 milyon lira gelir elde edecek. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıktığında TFF’den toplamda 30 milyon gibi bir ödeme alan ve bunu sezon içersinde kullanan sarı kırmızılı takım, bu sezonun sonunda ise sadece TFF’den 55 milyon civarında bir gelir kazandı. Toplam bütçenin %60’ına denk gelen bu rakam, bir sezon boyunca futbolculara ödenen peşinat ve maç başlarını da karşılamış olacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU35 Milyon
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