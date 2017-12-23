Süper Lig’de başarılı bir sezon yaşayan Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen genç oyuncu, “Bana göre aslında maçın adamı Malatya şehriydi. 25 bine yakın taraftarımızla beraber, sahada 11, yedek kulübesinde bekleyen 10 tane yürekli insanla beraber 21 kişiyle ve teknik heyetiyle herkesin bu galibiyette çok büyük emeği var.” diye konuştu.

“HEDEF 22 PUAN”

Bir hafta boyunca çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Çiftpınar, rakibi iyi ve kötü yönleriyle analiz ederek neler yapabileceklerini sürekli konuştuklarını söyledi. Sarı-kırmızılı oyuncu, “sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Haklı bir galibiyet aldık. İlk 45 dakika onlar mı Galatasaray’dı yoksa biz mi? izleyenler bile bu soruyu sormuşlar. Bizde saha içerisinde sergilediğimiz oyundan dolayı keyif aldık. İkinci yarıda skoru 2-0 lehimize çevirdiğimiz için psikolojik olarak geriye ekilmiş olabiliriz. Netice olarak ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Şehir, camia ve takım olarak mutluyuz. İlk yarının son bir maçı var. Kayseri’den alabileceğimiz en yüksek puanı almak istiyoruz. İnşallah galip gelerek devreyi 22 puanla bitirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GİDECEKSEM, KAZANDIRMAK İSTERİM”

Sadık Çiftpınar bir gazetecinin "Devre arası bir başka takımdan transfer olman için talep gelirse gider misin?" sorusuna ise “Devre arasında gelebilecek tekliflere karar verecek olan ben değilim. Benden önce kulübüm var. Yeni Malatyaspor’un menfaatleri her şeyden daha önemlidir. Başkanımız ve hocamızla istişare etmemiz lazım. Ama Yeni Malatyaspor ile ben bir yola girdim. Şuan da kendimi bu takımdan başka bir yerde düşünmüyorum. Böyle bir lüksümde zaten olamaz. Bu camianın başarısı, taraftarının mutluluğundan başka bir şey düşünmüyorum. Olur ki her hangi bir teklif gelirse zaten en iyi şekilde başkanımız ve hocamız bunu değerlendirir. Eğer gideceksem kulübüme bende kazandırarak gitmek isterim. İçerisinde bulunduğum ortamda gayet mutluyum. Son aldığımız galibiyette eminim bizi 1 level daha atlattı.” yanıtını verdi.

“FENERBAHÇE DIŞINDA...”

Bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları maç hakkında da konuşan Çiftpınar,“Kayserispor sezon başında çok sağlam bir ekip kurdu. Puan olarak da ligde iyi yerdeler. Neticede bizde iyi bir takımız. Baktığınız zamanda şu ana kadar 5 tane büyük takımla oynadık. Fenerbahçe maçı dışında rakiplerimize çok net pozisyonlar vermedik. Hocamızın gelişiyle birlikte gerçekten çok kompakt bir takım olduk. İyi kapanıyoruz. Savunma yapıp, pozisyon üretmek zordur. Biz bunu da başarıyoruz. Çok şükür iki haftadır gol sıkıntımızı da atlattık. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürüp Kayserispor karşısında galip geleceğiz. Ligin ilk yarısını en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ