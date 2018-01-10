“HAKEM HATALARI NEDENİYLE 22 PUANDA KALDIK”
İlk yarıda 22 puan topladıklarını ancak bunun gerçek performanslarını göstermediğini ifade eden başarılı oyuncu, “22 puanımız var ama daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Birkaç maçta çok net hakem hatalarıyla çok net puanlarımız gitti diyebilirim. Tabii ki ligin ikinci yarısı çok zor geçecektir çünkü artık takımlar birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Son haftalara doğru hiçbir risk almadan olabildiğince hızlı şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi. Türkiye’de en beğendiği yabancı oyuncu sorusuna farklı bir cevap veren Pereira, “Yabancı oyuncu olarak düşünmüyorum ama şunu söylemek istiyorum, stoperimiz Sadık inanılmaz bir değişim geçirdi. 2, 3 sene içinde çok hızlı bir seviye atladı ve Süper Lig’e adapte görünüyor. Benim için en büyük sürpriz bu oldu ve onun adına çok seviniyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!