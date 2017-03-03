03 Mart 2017 Cuma

Pereira takımdan ayrı çalıştı

Yeni Malatyaspor’un Fransız yıldızı Mıcheal Pereira, arka adalesindeki yırtıktan dolayı takımından uzak kaldı.

03 Mart 2017 Cuma 12:57
Pereira takımdan ayrı çalıştı

 Kaydettiği 6 golle takımının en golcü ikinci futbolcusu olan siyahi oyuncu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasından sonra sakatlanmış riske edilmemek için iğne tedavisi görmesine rağmen, Altınordu maçında ilk 18’de değerlendirilmemişti. Bu hafta oynanacak Balıkesirspor maçı kadrosuna da dahil edilmeyecek başarılı hücumcu, Malatya’ya gelerek takımdan ayrı çalıştı. İdmanın başından sona düz koşan aralarda ise güçlendirici egzersizler yapan Fransız oyuncuya fizyoterapist Savaş Yılmaz eşlik etti. Pereira’nın 24. hafta maçında sahalara dönmesi bekleniyor. 

MEHMET KIROĞLAN
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