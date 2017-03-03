Kaydettiği 6 golle takımının en golcü ikinci futbolcusu olan siyahi oyuncu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor müsabakasından sonra sakatlanmış riske edilmemek için iğne tedavisi görmesine rağmen, Altınordu maçında ilk 18’de değerlendirilmemişti. Bu hafta oynanacak Balıkesirspor maçı kadrosuna da dahil edilmeyecek başarılı hücumcu, Malatya’ya gelerek takımdan ayrı çalıştı. İdmanın başından sona düz koşan aralarda ise güçlendirici egzersizler yapan Fransız oyuncuya fizyoterapist Savaş Yılmaz eşlik etti. Pereira’nın 24. hafta maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

MEHMET KIROĞLAN