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Pereira neden yok?

Yeni Malatyaspor’un son 3 yıldır formasını giyen Fransız yıldız Michael Pereira Malatya kampından sonra Bolu kampına da katılmadı.

Pereira neden yok?

Yeni Malatyaspor’un son 3 yıldır formasını giyen Fransız yıldız Michael Pereira Malatya kampından sonra Bolu kampına da katılmadı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42
Pereira neden yok?

31 yaşındaki hücum oyuncusu sarı kırmızılı kulüple mukavele yenilemek ve ücret artırımına gitmek isterken, yönetimin siyahi oyuncuyla sözleşmenin süresi konusunda anlaşamadığı öğrenildi. 2 yıllık mukavele isteyen Pereira’ya 1+1 yıl teklifi götüren yönetim, Fransız oyuncunun alacağı ücret konusunda da ciddi düzeyde iyileştirme yaptı. Para konusunda itiraz etmeyen Pereira ise uzun soluklu bir sözleşme talep ediyor. Kulüple anlaşamadığı için kampa katılmayan Pereira’nın Düzce/Topuk Yaylası kampında yer alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporFransız YıldızMichael Pereira
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