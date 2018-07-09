Pereira katılmayacak!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Bolu’da sürdürüyor. İlk etap kamp çalışmalarına izinli olan Khalid Boutaib ve Michael Pereira henüz katılmazken, Arturo Mina ve Sadio Diallo önceki gün takımla birlikte antrenmanlara başladı. Fas Milli Takımıyla 2018 Dünya Kupası’nda forma giydikten sonra tatil yapmak için Fransa’ya giden Khalid’in birkaç gün içinde takıma dahil olması beklenirken, Fransız oyuncu Pereira’nın hangi mazeretle Türkiye’ye gelmediği kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Edinilen bilgilere göre Yeni Malatyaspor Kulübünün 31 Mayıs’ta sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Pereira’ya 1 yıllık mukavele önerdiği, bu teklife Fransız oyuncunun sıcak bakmadığı ve yönetimden 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Henüz anlaşma sağlanamamasını bahane gösteren Pereira’nın ilk etap kamp çalışmalarına katılmayacağı belirtilirken, bu oyuncunun başka takımlarla görüşmelere başladığı da gelen bilgiler arasında.

İKİNCİ MAÇ YARIN

Öte yandan Bolu kampının ilk hazırlık maçında sahaya genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Erol Bulut’un altyapıdan gelen futbolcuları yakından takip ettiği öğrenildi. Yarın ki hazırlık maçında ağırlıklı olarak yine bu isimlerle maça başlamayı düşünen Bulut’un genç oyuncuları Düzce kampına dahil edebileceği konuşuluyor. Yeni Malatyaspor yarın Romanya Süper Lig ekibi CSMS Lasi ile 18.00’de karşılaşacak.