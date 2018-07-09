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Pereira katılmayacak!

Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını Bolu Termal Tesisleri’nde sürdürüyor. İlk etap kampında karşılaştığı hazırlık maçında Dunarea Calaraşi’yi Eren Tozlu’nun attığı golle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında yarın Romanya ekibi CSMS Lasi ile karşılaşacak.

Pereira katılmayacak!

Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını Bolu Termal Tesisleri’nde sürdürüyor. İlk etap kampında karşılaştığı hazırlık maçında Dunarea Calaraşi’yi Eren Tozlu’nun attığı golle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında yarın Romanya ekibi CSMS Lasi ile karşılaşacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:51
Pereira katılmayacak!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Bolu’da sürdürüyor. İlk etap kamp çalışmalarına izinli olan Khalid Boutaib ve Michael Pereira henüz katılmazken, Arturo Mina ve Sadio Diallo önceki gün takımla birlikte antrenmanlara başladı. Fas Milli Takımıyla 2018 Dünya Kupası’nda forma giydikten sonra tatil yapmak için Fransa’ya giden Khalid’in birkaç gün içinde takıma dahil olması beklenirken, Fransız oyuncu Pereira’nın hangi mazeretle Türkiye’ye gelmediği kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Edinilen bilgilere göre Yeni Malatyaspor Kulübünün 31 Mayıs’ta sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Pereira’ya 1 yıllık mukavele önerdiği, bu teklife Fransız oyuncunun sıcak bakmadığı ve yönetimden 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Henüz anlaşma sağlanamamasını bahane gösteren Pereira’nın ilk etap kamp çalışmalarına katılmayacağı belirtilirken, bu oyuncunun başka takımlarla görüşmelere başladığı da gelen bilgiler arasında.

İKİNCİ MAÇ YARIN

Öte yandan Bolu kampının ilk hazırlık maçında sahaya genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Erol Bulut’un altyapıdan gelen futbolcuları yakından takip ettiği öğrenildi. Yarın ki hazırlık maçında ağırlıklı olarak yine bu isimlerle maça başlamayı düşünen Bulut’un genç oyuncuları Düzce kampına dahil edebileceği konuşuluyor. Yeni Malatyaspor yarın Romanya Süper Lig ekibi CSMS Lasi ile 18.00’de karşılaşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporPereiraMalatyaYms
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