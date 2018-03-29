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PEREİRA ENDİŞELİ!

Yeni Malatyasporlu sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. İlerleyen haftalarda rahat hareket edebilmeleri için galip gelmek zorunda olduklarını ifade eden Pereira, sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirtti.

PEREİRA ENDİŞELİ!

Yeni Malatyasporlu sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. İlerleyen haftalarda rahat hareket edebilmeleri için galip gelmek zorunda olduklarını ifade eden Pereira, sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirtti.

29 Mart 2018 Perşembe 12:02
PEREİRA ENDİŞELİ!

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetleriyle üst üste puan kaybı yaşayan Yeni Malatyaspor’da hedef Gençlerbirliği maçında sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı’nda sürdüren sarı-kırmızılı takımın sağ kanat oyuncusu Michael Pereira antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

“BU MAÇ KARAR VERECEK”

Cumartesi günü kader niteliğinde bir maça çıkacaklarını ifade eden Fransız oyuncu, “Sezon başı benim için zor olmuştu. Çalışmalara takımdan ayrı başlamıştım. Şimdi de sakatlıktan dönüyorum. Takıma en iyisini verebilmek için yüzde 100 hazırım. Gençlerbirliği bizim için önemli bir maç ve bu karşılaşmada sahada olmayı istiyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçların tamamı zor geçecek. Ama sezonun devamında rahat mı zor mu yola devam edeceğimize bu maç karar verecek. Bu yüzden sezonun en önemli maçına çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maç hem kulübün geleceği için hem bizim ve ailelerimiz için önemli bir maç. Bütün oyuncu grubu da bunun farkında, antrenmanlarda büyük bir ciddiyetle herkes cumartesi günü oynayacağımız maça hazırlanıyor.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporPereira
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