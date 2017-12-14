Kırmızı renkten vazgeçen Pereira bu kez vatandaşı olduğu ülke bayrağının rengini saç stiline yansıttı. Ligde başarılı bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu daha önce bir müddet kırmızı renge boyadığı saçlarını bu kez mavi renge boyadı. Mickael Pereira’nın yaptığı bu değişiklik akıllara hemen Bakoyoko’nun Chelsea’deki ilk golünde saçlarını maviye boyayacağını açıklamasını getirdi. Sezon başında Monaco’dan 40 milyon pound karşılığında Chelsea’ye transfer edilen genç oyuncu Premier Lig’de attığı ilk golde saçlarını maviye boyamıştı. Yeni Malatyaspor’un Fransız oyuncusu Pereira’da bu yıl Süper Lig’de ilk golünü geçen hafta Göztepe’ye karşı atarak Bakoyoko’nun başlattığı akıma ayak uydurdu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ