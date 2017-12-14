14 Aralık 2017 Perşembe

Pereira bu kez mavi oldu!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da ikinci sezonunu yaşayan Fransız sağ kanat oyuncusu Mickael Pereira yeni saç stili ile görüntülendi.

14 Aralık 2017 Perşembe 12:07
Pereira bu kez mavi oldu!

 Kırmızı renkten vazgeçen Pereira bu kez vatandaşı olduğu ülke bayrağının rengini saç stiline yansıttı. Ligde başarılı bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu daha önce bir müddet kırmızı renge boyadığı saçlarını bu kez mavi renge boyadı. Mickael Pereira’nın yaptığı bu değişiklik akıllara hemen Bakoyoko’nun Chelsea’deki ilk golünde saçlarını maviye boyayacağını açıklamasını getirdi. Sezon başında Monaco’dan 40 milyon pound karşılığında Chelsea’ye transfer edilen genç oyuncu Premier Lig’de attığı ilk golde saçlarını maviye boyamıştı. Yeni Malatyaspor’un Fransız oyuncusu Pereira’da bu yıl Süper Lig’de ilk golünü geçen hafta Göztepe’ye karşı atarak Bakoyoko’nun başlattığı akıma ayak uydurdu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporMickael Pereira

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017