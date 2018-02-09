PERDE MALATYA’DA AÇILIYOR!

Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda oynanacak maç bu akşam saat 20.00’da başlayacak. Alt sıralarla arasındaki puan farkını açmak isteyen iki takımın mücadelesini Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İLK 11’DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Antalyaspor maçında kaybedilen 3 puanı iç sahada telafi etmek isteyen Yeni Malatyaspor’da ilk 11 yine değişecek. Kırmızı kart cezalısı Issam Chabeke ile sarı kart cezalısı Adem Büyük’ten bu maçta yararlanamayacak Yeni Malatyaspor’da sakat Dia’da uzun süreden beri olduğu gibi takımı yalnız bırakacak. Sarı kart cezası sona eren Azubuike orta sahadaki yerine dönecek. Issam’ın yerine Seth’i düşünen Erol Bulut, Adem Büyük’ün boşluğunu Eren ya da Dening ile dolduracak. Genç teknik adamın kafasının en karışık olduğu yer ise hiç şüphesiz savunma olacak. Doria – Sadık ikilisinin Antalya maçında oynamasıyla 3 haftadır gol yemeyen takım bir maçta kalesinde 3 gol birden görürken, Mina’nın bu müsabakayla 11’e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BİLETLERE İLGİ ÇOK DÜŞÜK!

Hafta içi yaptığı açıklamada Mina – Sadık ikilisine bu müsabakada şans vereceğini belirten Erol Bulut’un hücum hattında ise Khalid ve Pereira’dan vazgeçmesi beklenmiyor. Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı ve beklentilerin yüksek olduğu yeni transferleri Doria ve Gilberto’nun ise maça yedek kulübesinde başlamayacağı tahmin ediliyor. Oyunun durumuna göre bu iki ismi hamlede kullanmak isteyen Bulut, kazanmak için her yolu deneyecek. Öte yandan Yeni Malatyaspor’un bu sezon en düşük seyirci kapasitesinin bu maçta ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Mesai çıkışı ve stadın uzaklığını bahane eden futbolseverler karşılaşmanın biletlerine Perşembe gecesine kadar yalnızca 5 bin adet alım yaparak ilgi gösterdi. Maç saatine kadar bu rakamın maksimum 8 bini bulması beklenirken, tribünlerin büyük ölçüde boş kalacağı tahmin ediliyor.busabahmalatya.com