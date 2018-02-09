Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851

PERDE MALATYA’DA AÇILIYOR!

Süper Lig’de 21. hafta bu akşam Malatya’da açılıyor. Orta sıralarda yer alan iki takım Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa saat 20.00’de Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek Adem ve Issam Chabeke’den yararlanamayacak Yeni Malatyaspor’da Azubuike ve Mina ilk 11’e dönecek.

PERDE MALATYA’DA AÇILIYOR!

Süper Lig’de 21. hafta bu akşam Malatya’da açılıyor. Orta sıralarda yer alan iki takım Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa saat 20.00’de Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek Adem ve Issam Chabeke’den yararlanamayacak Yeni Malatyaspor’da Azubuike ve Mina ilk 11’e dönecek.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 12:06
PERDE MALATYA’DA AÇILIYOR!

Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda oynanacak maç bu akşam saat 20.00’da başlayacak. Alt sıralarla arasındaki puan farkını açmak isteyen iki takımın mücadelesini Antalya Bölgesi Süper Lig Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İLK 11’DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Antalyaspor maçında kaybedilen 3 puanı iç sahada telafi etmek isteyen Yeni Malatyaspor’da ilk 11 yine değişecek. Kırmızı kart cezalısı Issam Chabeke ile sarı kart cezalısı Adem Büyük’ten bu maçta yararlanamayacak Yeni Malatyaspor’da sakat Dia’da uzun süreden beri olduğu gibi takımı yalnız bırakacak. Sarı kart cezası sona eren Azubuike orta sahadaki yerine dönecek. Issam’ın yerine Seth’i düşünen Erol Bulut, Adem Büyük’ün boşluğunu Eren ya da Dening ile dolduracak. Genç teknik adamın kafasının en karışık olduğu yer ise hiç şüphesiz savunma olacak. Doria – Sadık ikilisinin Antalya maçında oynamasıyla 3 haftadır gol yemeyen takım bir maçta kalesinde 3 gol birden görürken, Mina’nın bu müsabakayla 11’e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BİLETLERE İLGİ ÇOK DÜŞÜK!

Hafta içi yaptığı açıklamada Mina – Sadık ikilisine bu müsabakada şans vereceğini belirten Erol Bulut’un hücum hattında ise Khalid ve Pereira’dan vazgeçmesi beklenmiyor. Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı ve beklentilerin yüksek olduğu yeni transferleri Doria ve Gilberto’nun ise maça yedek kulübesinde başlamayacağı tahmin ediliyor. Oyunun durumuna göre bu iki ismi hamlede kullanmak isteyen Bulut, kazanmak için her yolu deneyecek. Öte yandan Yeni Malatyaspor’un bu sezon en düşük seyirci kapasitesinin bu maçta ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Mesai çıkışı ve stadın uzaklığını bahane eden futbolseverler karşılaşmanın biletlerine Perşembe gecesine kadar yalnızca 5 bin adet alım yaparak ilgi gösterdi. Maç saatine kadar bu rakamın maksimum 8 bini bulması beklenirken, tribünlerin büyük ölçüde boş kalacağı tahmin ediliyor.busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’de 21. HaftaMalatyaYeni Malatyaspor Ve KasımpaşaMalatya StadyumuAdem Ve Issam Chabeke’Malatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ
İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ
U21 ÇIKIŞ ARIYOR
U21 ÇIKIŞ ARIYOR
AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI
AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim