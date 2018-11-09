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Perde Malatya’da açılıyor!

Süper Lig’de 12. haftanın açılışı bu gece Malatya’da oynanacak Yeni Malatyaspor – Trabzonspor maçıyla gerçekleşecek. Yeni Malatyaspor’da Ertaç ve Donald, Trabzonspor da ise Burak ve Yusuf zorlu maçta forma giyemeyecek. Bu gece 20.00’de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek, Y.Malatyaspor kazanırsa UEFA potasına girecek, Trabzon kaybederse Ünal Karaman’ın koltuğu sallanacak...

Perde Malatya’da açılıyor!

Süper Lig’de 12. haftanın açılışı bu gece Malatya’da oynanacak Yeni Malatyaspor – Trabzonspor maçıyla gerçekleşecek. Yeni Malatyaspor’da Ertaç ve Donald, Trabzonspor da ise Burak ve Yusuf zorlu maçta forma giyemeyecek. Bu gece 20.00’de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek, Y.Malatyaspor kazanırsa UEFA potasına girecek, Trabzon kaybederse Ünal Karaman’ın koltuğu sallanacak...

09 Kasım 2018 Cuma 11:26
Perde Malatya’da açılıyor!

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, taraftarlarının desteğiyle Trabzonspor’u yenip, son haftalardaki çıkışı sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Takım olarak bir bütün olduklarında yenemeyecekleri takım olmadığını kaydeden Bulut, "Sizlerle her zaman gurur duydum. Çünkü sahadaki mücadelenizle saygıyı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Son haftalarda göstermiş olduğunuz performans beni memnun ediyor. Oynayacağımız Trabzonspor müsabakasını da taraftarımızın desteğiyle kazanıp, çıkışımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda size olan güvenim sonsuz" dedi.

Antrenmanda yapılan taktik çift kalede geçen haftaki A.Alanyaspor maçındaki on birden sakatlığı bulunan Donald’ın yerine Ahmet Ildız’a şans veren Erol Bulut, bu mevki için Aleksic ve Sulley’i de hazır tuttu. Savunmada ise Sadık Çiftpınar ve Murat Akça ikilisine görev veren Bulut, bunun dışında Alanya maçı ilk 11’ni bozmayacak. Sarı-kırmızılı takımda Mıtchael Donald ve Ertaç Özbir sakatlıklarından dolayı Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Arda Kardeşler’in yöneteceği E.Y. Malatyaspor - Trabzonspor müsabakası bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper Lig
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