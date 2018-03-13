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PENTATLON ŞAMPİYONASINDAN DERECEYLE DÖNDÜLER

10-11 Mart tarihlerinde Hatay Reyhanlı’da yapılan Modern Pentatlon Laser-Run Şampiyonası yarışlarında Pelit Yüzme Spor Kulübü sporcuları başarıyla döndü. Yarışlarda Malatya adına yarışan Meteberk Demiryol erkeklerde, Sevilay Atay ise kızlarda Türkiye 1. oldu.

PENTATLON ŞAMPİYONASINDAN DERECEYLE DÖNDÜLER

10-11 Mart tarihlerinde Hatay Reyhanlı’da yapılan Modern Pentatlon Laser-Run Şampiyonası yarışlarında Pelit Yüzme Spor Kulübü sporcuları başarıyla döndü. Yarışlarda Malatya adına yarışan Meteberk Demiryol erkeklerde, Sevilay Atay ise kızlarda Türkiye 1. oldu.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 12:14
PENTATLON ŞAMPİYONASINDAN DERECEYLE DÖNDÜLER

Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada bu yarışın normalde Ankara yapılacağını, federasyon başkanının talimatıyla Hatay Reyhan’ya alındığını söyledi. Müsabakaların yapıldığı yer itibariyle çok anlamlı olduğunu belirten Pelit, “Bu yarış normalde Ankara yapılacaktı, fakat federasyon başkanımızın talimatıyla Hatay Reyhan’ya alındı. Nedeni ise orada huzurun yerinde olduğunu göstermek ve askerimizin polisimizin yanlarında olduğumuzu ve onlara moral olacağını düşünerek Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyona imza attık. Oranın halkı yarışmaya büyük ilgi gösterdi ve yardımcı olmaya çalıştılar. Sporcularımız aldıkları madalyaları ise şehitlerimize ve ailelerine armağan ettiler. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş ise yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz sadece ülkemiz için değil, dünya barışı içinde tehdit olan terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. Bu mücadelede inanıyoruz ki dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Reyhanlı’da yapmaktaki diğer amacımız ise buranın huzur ve güven içinde olduğunu, diğer şehirlerden farksız olduğunu göstermek” diye konuştu. Laser-Run Şampiyonası yarışlarında Malatyalı sporcular şu dereceleri elde etti: ‘Meteberk Demiryol Gençler kategorisinde Türkiye 1.si, Emre Sarı Gençler Türkiye 2.si, İbrahim Kılınç Gençler Türkiye 3.sü, Sevilay Atay Büyükler Türkiye 1.si, Sena Sarı Büyükler Türkiye 2.si, Rüstem Özbey Büyükler Türkiye 3.sü, İrem Su Kocaoğlan U11 Türkiye 4.sü, Ali Yağız Turan U11 Türkiye 7.si’  busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Meteberk DemiryolRüstem PelitRamazan ArslantaşPentatlonSevilay Atay
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