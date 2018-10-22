Penaltı VAR, galibiyet YOK!

Yeni Malatyaspor, milli maçlar için verilen aradan sonra lige yine mağlubiyetle döndü. Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta maçında Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, oldukça tutuk bir futbol sergilediği maçta mağlubiyete engel olamadı. Osmanlı Stadı’nda oynanan müsabakaya 500 civarında Malatyasporlu taraftar ilgi gösterirken karşılaşmayı toplam 7 bin futbolsever takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

6. dakikada topu kazanan Cerci, ceza sahasına girmeden vurduğu şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak topu güçlükle oyun alanına doğru çeldi.

8. dakikada hakem VAR’a başvurduktan sonra penaltı kararı verdi. Savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, topla birlikte Malatyaspor ceza sahasına girdi. Parlak açısını kaybederken vurduğu şutta top Sadık’a çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda Ankaragüçlü oyuncular hakeme yoğun itirazda bulunarak penaltı bekledi. Korneri kullandırmayan hakem Alper Ulusoy VAR’a başvurdu. Pozisyonu izleyen Ulusoy penaltı kararı verdi.

10. dakikada hakemin VAR’ı izledikten sonra verdiği penaltı kararında topun başına Cerci geçti. Cerci düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

57. dakikada topla buluşan Kenan Özer, ceza sahasının dışından vurduğu şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada Kenan Özer’in uzun mesafeli pasında topla buluşan Cerci, ceza sahası dışından vurduğu plase şutta kaleci Farnolle sağına uzanarak güçlükle topu çeldi.

83. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada topa 6 pas üzerinde yükselen Boutaib’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Chebake’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boutaib’in plase şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Maçın son bölümüne 5 dakika eklendi. Uzatmalarda da gol olmayınca Yeni Malatyaspor 3 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı. Son 3 maçta 7 puan kaybeden kaplanlarda sarı kart gören Mina, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sakatlanarak oyundan çıkan Donald’ın ise bilek burkulması nedeniyle Galatasaray maçında oynamasının zor gözüktüğü ifade edildi.