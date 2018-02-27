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PEDALLAR MEHMETÇİKLER İÇİN DÖNDÜ

“Her Pedal Bir Selam Olsun, Bisikletini Alıp Sende Gel” sloganıyla Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından Afrin operasyonunda görevli Mehmetçiklere destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. 100 dolayında bisiklet kullanıcısının katıldığı etkinliği değerlendiren dernek başkanı Mustafa Ekici, her zaman sosyal kültürel ve toplumsal duyarlılık gerektiren konularda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

PEDALLAR MEHMETÇİKLER İÇİN DÖNDÜ

“Her Pedal Bir Selam Olsun, Bisikletini Alıp Sende Gel” sloganıyla Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından Afrin operasyonunda görevli Mehmetçiklere destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. 100 dolayında bisiklet kullanıcısının katıldığı etkinliği değerlendiren dernek başkanı Mustafa Ekici, her zaman sosyal kültürel ve toplumsal duyarlılık gerektiren konularda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 13:57
PEDALLAR MEHMETÇİKLER İÇİN DÖNDÜ

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda sonra Zeytin Dalı operasyonu ile Suriye sınırında destan yazan kahraman Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nce “Her Pedal Bir Selam Olsun, Bisikletini Alıp Sende Gel” etkinliği düzenlendi. Kent merkezinde yaklaşık 100 dolayında bisiklet kullanıcısı 5 kilometrelik parkurda pedallarını bu kez sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri için çevirdi. İnönü Kapalı Çarşı üzerinde buluşarak Fuzuli Caddesi üzerinden Kanalboyu güzergahına hareket etti. Mobil polis ekiplerinin eşlik ettiği konvoyda bisiklet kullanıcıları ellerinde Türk bayraklarıyla Kışla Caddesi’nden İnönü Caddesine hareket ettiler. Büyükşehir Belediye’sine kadar pedal çeviren kalabalık bisiklet turunu tamamladıktan sonra toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

GÖNLÜMÜZ ONLARLA

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici, her zaman sosyal kültürel ve toplumsal duyarlılık gerektiren konularda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ekici, “Ülkemizin Güney Doğusu’nda, Doğu Anadolu’da ve Suriye de zorlu kış şartlarında görev yapan bütün güvenlik güçlerimizi unutmadığımız bir kez daha göstermek adına toplandık. Ülkemizde rahat bir şekilde yaşam sürmemizde büyük pay sahibi olan askerlerimize buradan selam ederiz. Yanlarında olamasak da gönlümüz onlarla. Allah tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Görevleri başında hayatlarını kayıp eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle Malatya Bisiklet Ve Doğa Sporları Kulübü olarak her zaman sosyal kültürel ve toplumsal duyarlılık gerektiren her durumda bisiklet gönül dostlarıyla birlikte desteğimizi verdik. Bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte pedal çeviren ve hep yanımızda yer alan bisiklet dostlarına bu duyarlılıklarından dolayı MABİSDER yönetim kurulu ve üyeleri adına çok teşekkür ederim.” diye konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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“Her Pedal Bir Selam OlsunBisikletini Alıp Sende Gel”Malatya Bisiklet Ve Doğa Sporları DerneğiAfrinMustafa EkiciFırat Kalkanı OperasyonuMehmetçik
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