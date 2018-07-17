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Pedallar bu kez şehitler için çevrildi

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle kahraman şehitler anısına bisiklet turu düzenlendi. 

Pedallar bu kez şehitler için çevrildi

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle kahraman şehitler anısına bisiklet turu düzenlendi. 

17 Temmuz 2018 Salı 16:41
Pedallar bu kez şehitler için çevrildi

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulübünün de destek verdiği ve Yeşilyurt Hilal Park’tan başlayan bisiklet turu kahraman şehit Fethi Sekin’in doğduğu yer olan Elazığ’ın Baskil ilçesine kadar devam edecek. 
7’den 70’e çok sayıda bisikletçinin katıldığı organizasyon ile ilgili bilgi veren Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulüp Başkanı Mustafa Ekici, şehit Fethi Sekin ve 15 Temmuz gecesi hain saldırıya karşı canlarını hiçe sayan şehitler anısına pedal çevireceklerini belirtti. Ekici, “Ülkemizin geçmiş olduğu zor dönemlere bizlerde farklı bir pencereden dikkat çekmek istedik. Milletimizin bir arada olduğunu göstermek için bugün toplandık. Bu kez pedallarımızı kahraman şehit Fethi Sekin için Baskil ilçesine kadar çevirip mezarını ziyaret edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizin adına Baskil’de olacağız. Malatyalı hemşehrilerimizin selamlarını götüreceğiz. 15 Temmuz günü ise gelip 15 Temmuz Şehitlerini anmak için düzenlenecek olan korteje katılacağız. Düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ve ekibine, programa katılan sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Yeşilyurt Belediyesi Başkan Danışmanı Erkan Dikenli ise, “Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi olarak çok anlamlı bir çalışmaya imza atıyoruz. Yeşilyurt ilçesinden Elazığ’ın Baskil ilçesine kadar pedal çevirecekler. Kutlu ve mukaddes bir yolculuğun başlangıcı Yeşilyurt’tan verilmiş olacak. Ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz gecesi şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz. 15 Temmuzda hainler darbeyi planladı, Rabbim ise bu millete destan yazmayı nasip etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletin ve milletin bekası için bu millet canıyla, kanıyla vatanı için tüm fedakarlıkları göstermeye devam edecektir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyor ve aziz hatıralarına her zaman sahip çıkıyoruz. Bu anlamlı yolculukta bizleri yalnız bırakmayan sporcu arkadaşlarıma Yeşilyurt Belediyesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 

İHA

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PedalBisiklet15 TemmuzMalatya Bisiklet Ve Doğa Sporları Derneği
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