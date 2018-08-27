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Pazarlıkta son nokta!

Dış transferde kadrosuna bir stoper katmak isteyen Yeni Malatyaspor, uzun zamandır ilgilendiği Mustafa Akbaş transferinde sona geldi. Trabzonspor’dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki defans oyuncusunun daha önce anlaşılmasına rağmen neden Malatya’ya gelemediğinin detayına BUSABAH ulaştı.

Pazarlıkta son nokta!

Dış transferde kadrosuna bir stoper katmak isteyen Yeni Malatyaspor, uzun zamandır ilgilendiği Mustafa Akbaş transferinde sona geldi. Trabzonspor’dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki defans oyuncusunun daha önce anlaşılmasına rağmen neden Malatya’ya gelemediğinin detayına BUSABAH ulaştı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:18
Pazarlıkta son nokta!

Katı savunma yapmasına rağmen zaman zaman defansta ciddi açıklar veren Yeni Malatyaspor’da yönetim arayışta olduğu defans transferi için sona yaklaştı. Sivasspor maçında yedek bırakıldığı için Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a tepki gösteren ve kadro dışı bırakılması gündeme gelen Mustafa Akbaş ile günlerdir ciddi bir pazarlık masasına oturan Yeni Malatyaspor, bordo mavili kulüple sözleşmesi devam eden oyuncunun yollarını ayırmasını bekliyor.

Trabzonspor’a bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklarını sürdürürken aradaki farkta da anlaşmak üzere. Karadeniz temsilcisinden yıllık 2,5 milyon lira kazanan oyuncuya Yeni Malatyaspor’un 400 bin avro önerdiği, Mustafa’nın ise 500 bin avro da direttiği öğrenildi. Mustafa Akbaş’ın ise Trabzonspor’dan bedelsiz ayrılmak için kulüpteki alacaklarını bonservis bedeli olarak saydırmak istediği belirtilirken, bordo mavili kulüple oyuncunun henüz anlaşamamasının da transferin uzamasına neden olduğu ifade edildi. Mustafa Akbaş sarı-kırmızılı takımın son oynadığı Kayserispor maçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış, bu paylaşım Trabzon ve Malatya camialarında transferi kesinleşmiş şeklinde yorumlatmıştı. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
PazarlıkYeni Malatyaspor
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