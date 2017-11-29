29 Kasım 2017 Çarşamba

Passoligde plaka heyecanı!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligi’nde ve TFF 1. Ligi’nde akıllı bilet sistemini kullanan 36 takım içinde 13. sıraya yükseldi. Beşiktaş maçından sonra Sivasspor’u altına alan sarı kırmızılı taraftarlar 43 bin 500 rakamına ulaştı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:52
Passoligde plaka heyecanı!

 Passolig kart sahibi olanların sayısı her geçen gün artarken, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, passolig kart sayısı 44 bine yaklaştı. Süper Lig’in ilk haftalarında 30 bin dolayında olan akıllı bilet sayısı, Beşiktaş maçı öncesinde 41 bine ulaşmıştı. Passolig kullanıcı sayısı ile genel sıralamada Sivasspor’un 1 basamak altında 14. sırada olan sarı-kırmızılılar, dün itibariyle 43.500 kullanıcı sayısını aşarak 13. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor’un geçen yıl TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermesiyle başlayan akıllı bilet sayısındaki artış, sarı-kırmızılıların önceki sezonun ikinci yarısındaki ilk 4 iç saha maçını İstanbul’da oynamasıyla tavan yapmıştı. Bu arada Sarı-Kırmızılı kulübün bilet fiyatlarını son haftalarda oynanan maçlarda aşağı çekmesinin de yaşanan artışta etkili olduğu görüldü. Sezon sonu itibariyle 44.444 passolig hedefleyen yönetim daha şimdiden bu rakama yaklaştı. Galatasaray ile oynanacak iç saha maçında 50 bine ulaşmak isteyen yönetim, 36 takım arasında ilk 10’a girerek kulübün gücünü göstermek istiyor. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahPassolig

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