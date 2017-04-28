Bugüne kadar Passolig kart satışında 25.546 kart satan Göztepe’yi oldukça yaklaşan Yeni Malatyaspor’lu taraftarlar, dün akşam itibariyle 25. 155 rakamına ulaştı. Sadece 392 yeni kart alınması durumunda Yeni Malatyaspor Passolig’de de İzmir temsilcisini geride bırakmış olacak ve Türkiye sıralamasında en fazla taraftar sayısı olan 18. Takım konumuna gelecek. Bir taraftan maçın biletlerine yoğun ilgi gösteren Malatyalı futbolseverler diğer taraftan da Passolig kart alarak Göztepe’yi önce passlig liginde geride bırakmanın peşinde.

MEHMET KIROĞLAN