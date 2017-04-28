28 Nisan 2017 Cuma

Passolig’de büyük yarış!

Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak futbol müsabakası aynı zamanda Passolig Ligi’2nde yansıdı.

28 Nisan 2017 Cuma 11:31
Passolig’de büyük yarış!

 Bugüne kadar Passolig kart satışında 25.546 kart satan Göztepe’yi oldukça yaklaşan Yeni Malatyaspor’lu taraftarlar, dün akşam itibariyle 25. 155 rakamına ulaştı. Sadece 392 yeni kart alınması durumunda Yeni Malatyaspor Passolig’de de İzmir temsilcisini geride bırakmış olacak ve Türkiye sıralamasında en fazla taraftar sayısı olan 18. Takım konumuna gelecek. Bir taraftan maçın biletlerine yoğun ilgi gösteren Malatyalı futbolseverler diğer taraftan da Passolig kart alarak Göztepe’yi önce passlig liginde geride bırakmanın peşinde.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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