Para İçin Malatyaspor’u Şikâyet Etti!

TFF 1. Lig’de ilk kez mücadele ettiği 2015- 2016 sezonunun ortasında Yücel İldiz’den sonra Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yaklaşık 2 yıl görev yaptığı sarı kırmızılı kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikâyet etti. Şikâyetini kulüplerin ulusal lisans aldığı döneme denk getiren Buz, Yeni Malatyaspor’un TFF’den gelecek sezon için alması gereken Ulusal Lisansı da engellemiş oldu.

ŞİKÂYETİN ZAMANLAMASI MANİDAR!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Yeni Malatyaspor’a ödemelerin yapılması için ihtar yazısı gönderilirken, şu an Osmanlıspor’u çalıştıran İrfan Buz’un kendisini arayan kulüp yetkililerine, ‘Faizine kadar alacaklarımı tahsil edeceğim, kimseyle konuşmak istemiyorum son kuruşuna kadar paramı yatırın’ tarzında sözler ifade ederek, pazarlık ve şikâyetini geri çekme konusunda adım atmadığı öğrenildi. 1 milyon 100 bin lira civarında tutan alacağı için kulübü şikâyet eden Buz’a ödeme yapılması noktasında harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi ise bu dosyayı bir an önce kapatıp gelecek sezon için bir an önce Kulüp Ulusal Lisansı almaya çalışıyor.

MALATYA’NIN HİÇ Mİ KATKISI YOK!

Türk futbolunda daha önce kısa süreli Bursaspor ve Gençlerbirliği deneyimleri olmasına karşın adını Yeni Malatyaspor ile duyuran İrfan Buz, göreve geldiği ilk yıl sarı kırmızılı takımı ligde bırakmış, ikinci sezon ise Malatyaspor ile birlikte Süper Lig’e yükselme başarısı yakalamıştı. Malatyaspor taraftarlarının omuzlara alıp gözyaşlarına ortak olduğu İrfan Buz’un alacaklarını tahsil etme konusunda seçtiği bu yöntem Malatyalı taraftarların da tepkisini çekti. Malatya’nın da kendisi üzerinde ciddi katkısı olduğunu belirten birçok futbolsever, yönetimin bir şekilde bu ödemeyi yapacağını ancak seçilen yöntemin hoş olmadığı hususunda fikir belirtti.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi