08 Ağustos 2017 Salı

Para da sorumluluk da belediyede

Tamamlanması için birkaç kalemde önemli eksiği kalan Malatya Stadyumu’nda tek yetkili Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu. Daha önce stadı bakanlıktan devralan belediye, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan mega tesis için Spor Toto Teşkilatı’ndan 7,5 milyon lira alacak.

08 Ağustos 2017 Salı 11:10
Para da sorumluluk da belediyede

  Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu’nda eksikleri giderecek kurum olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne, Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Toto teşkilatı aracılığıyla yaklaşık 7,5 milyon maddi destek sağladı. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre daha önce belediyeye devredilen stattaki işlemler için bu kaynağın kullanılacağı öğrenildi. Locaların bölünmesi, elektronik reklam tabelaların montajı, soyunma odalarındaki iç peyzaj, tribünlerin işaretlenip bölünmesi ve bağlantı yollarının yapılması için daha önce Gençlik Spor Bakanlığı’ndan stadı devralan Malatya Büyükşehir Belediyesi, paranın kendi hesaplarına yatmasıyla birlikte harekete geçerek çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Spor Bakanı Bak’ın katılımıyla gerçekleşen törende konunun gündeme geldiği ve talimatların hızlıca verilmesiyle paranın aktarıldığı öğrenildi.  



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