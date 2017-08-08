Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu’nda eksikleri giderecek kurum olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne, Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Toto teşkilatı aracılığıyla yaklaşık 7,5 milyon maddi destek sağladı. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre daha önce belediyeye devredilen stattaki işlemler için bu kaynağın kullanılacağı öğrenildi. Locaların bölünmesi, elektronik reklam tabelaların montajı, soyunma odalarındaki iç peyzaj, tribünlerin işaretlenip bölünmesi ve bağlantı yollarının yapılması için daha önce Gençlik Spor Bakanlığı’ndan stadı devralan Malatya Büyükşehir Belediyesi, paranın kendi hesaplarına yatmasıyla birlikte harekete geçerek çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Spor Bakanı Bak’ın katılımıyla gerçekleşen törende konunun gündeme geldiği ve talimatların hızlıca verilmesiyle paranın aktarıldığı öğrenildi.









HABER MERKEZİ