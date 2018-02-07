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Pantalis kuvvet çalıştırdı

Süper Lig’in 21. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yunanlı kondisyoner Pantalis Pantelopoulos’un uyguladığı kondisyon hareketleriyle kuvvet çalışan sarı-kırmızılı oyuncuların antrenmanda hırsı oldukları gözlendi.

Pantalis kuvvet çalıştırdı

Süper Lig’in 21. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yunanlı kondisyoner Pantalis Pantelopoulos’un uyguladığı kondisyon hareketleriyle kuvvet çalışan sarı-kırmızılı oyuncuların antrenmanda hırsı oldukları gözlendi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
07 Şubat 2018 Çarşamba 12:44
Pantalis kuvvet çalıştırdı

Yeni Malatyaspor, Cuma akşamı sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sağ ayak kasığındaki ağrılardan dolayı tedavisi süren Senegalli oyuncu Dia’nın katılmadığı antrenmanda bütün futbolcular hazır bulundu. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün yapılan antrenmanda taktik ve kondisyon çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Antalyaspor karşısında alınan mağlubiyetinin geride bırakıldığı gözlenirken, teknik direktör Erol Bulut’un oyuncularını Kasımpaşa karşısında galibiyete odakladığı öğrenildi.

Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının nezaretinde dün öğlen saatlerinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman Yunanlı kondisyoner Pantalis Pantelopoulos’un uyguladığı kondisyon hareketleriyle devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet hareketleri yapan sarı-kırmızılılar yarı sahada çeşitli pas organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Yeni Malatyasporlu futbolcular Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yapacağı taktik çalışmasıyla devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporPantalis Pantelopoulos
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