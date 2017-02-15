Yeni Malatyaspor – Denizlispor maçına ne kadar taratar geleceği merakla beklenirken, sarı kırmızılı 6 bin taraftar tribündeki yerini aldı. Kısa süre içersinde organize olan Malatyalılar aynı zamanda açtıkları pankartlarla da şov yaptı. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nin (MASTÖB) günler öncesinde özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan MASTÖB üyelerinin ve Malatyalıların Beşiktaş Vodafone Arena'da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçına gelmesi için başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. MASTÖB Genel Merkez, MASTÖB Gençlik ve Kadın Kolları, MASTÖB Esenler Şubesi, MASTÖB Anadolu Yakası Şubesi, MASTÖB Ankara ve MASTÖB Malatya Şubesi Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı öncesi taraftarları Vodafone Arena'ya çekmek için günler öncesinde organize olarak takımlarını yalnız bırakmadılar.

ÇIKARMA YAPTILAR!

Özellikle Marmara, Trakya Bölgesi ve çevre illerde yaşayan Malatyalılar maça büyük ilgi gösterdi. MASTÖB’lü ve Malatyalı taraftarlar maçın Cumartesi ve saat 13.00’da oynanmış olmasının sıkıntısını yaşadıklarını belirterek, buna rağmen İstanbul’da yaşayan Malatyalıların takımlarını yalnız bırakmadığını söylediler. Karşılaşmaya gelen taraftarların açtıkları pankartlarda Beşiktaş’a teşekkür de vardı, memleketine selam gönderen ifadeler de. Öte yandan bazı taraftarlar Passolig ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bir sonraki İstanbul’da oynanacak iç saha maçında yaşanan sıkıntısının giderilmesini ve yetkililerin bu konuya acil çözüm bulmaları gerektiğini ifade ettiler.













FATİH AVCI