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Palancı’dan uyarılar var!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Yeşilyurt Belediyespor’da ligin ilk haftasında oynanacak Pütürge Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Palancı’dan uyarılar var!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Yeşilyurt Belediyespor’da ligin ilk haftasında oynanacak Pütürge Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor.

11 Eylül 2018 Salı 13:11
Palancı’dan uyarılar var!

Konak Tesislerinde Hayati Palancı yönetiminde çalışan mavi-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu belirtildi. Sezonun ilk haftasında Malatya’nın bir diğer BAL’da mücadelede eden takımı Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Turuncu yeşilli takım son oynadığı hazırlık maçında Kahramanmaraş Belediyespor’a 3 – 2 kaybederken, teknik direktör Hayati Palancı genç isimleri de takıma monte etmek adına herkese şans veriyor. Oyuncularına haftanın belirli günlerinde salonda ağırlık çalıştıran Palancı, tüm takıma soğuk algınlığı, grip ve hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Yeşilyurt Belediyespor’da son bir forvet için arayışlar sürüyor. Aldıkları siyahi forvetin 3 hafta cezalı olması nedeniyle ligde kötü sürprizle karşılaşmak istemeyen turuncu yeşilliler bir forvet alıp transferi kapatacak. busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Pütürge
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