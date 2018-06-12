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Palancı tesisi gezdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un Teknik Direktörü Hayati Palancı, kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu. Yakınca'da bulunan tesiste futbolcu odaları, yemekhane ve toplantı salonu ile sosyal alanları inceleyen Palancı, çalışanlarla tanışarak tesis hakkında kulüp yöneticilerinden bilgi aldı.

Palancı tesisi gezdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un Teknik Direktörü Hayati Palancı, kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu. Yakınca'da bulunan tesiste futbolcu odaları, yemekhane ve toplantı salonu ile sosyal alanları inceleyen Palancı, çalışanlarla tanışarak tesis hakkında kulüp yöneticilerinden bilgi aldı.

12 Haziran 2018 Salı 11:36
Palancı tesisi gezdi

Yeşilyurt Belediyespor’un yeni teknik direktörü Hayati Palancı, turuncu-yeşilli kulübün Yakınca’daki tesisini gezerek incelemelerde bulundu. Futbolcu odaları, yemekhane ve toplantı salonu ile sosyal alanları inceleyen Palancı, çalışanlarla tanışarak tesis hakkında kulüp yöneticilerinden bilgi aldı. Yeşilyurt Belediyespor’u çalıştıracak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden Palancı, “Öncelikle tesisleri gezerek çalışanlardan bilgi aldım. Yeşilyurt Belediyespor’a oldukça güzel ve geniş bir tesis kazandırılmış. Kulübümüzün geleceğine dair güzel izlenimleri şimdiden hayal edebiliyorum. Halkımız, yönetimimiz, futbolcularımız ve taraftarımız ile sürekli işbirliği içinde inşallah güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ben ve teknik ekibim bundan sonra çok çalışacağız. Üzerime düşen görevin, aldığımız sorumluluğun farkındayım. Spor camiasının beklentisini görebiliyorum. Ayrıca Malatya kamuoyundan gelen teveccühü görmek beni daha çok motive ediyor. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber güzel şeyler yaparız.” dedi.

“ÇOK PARA HARCAYARAK DEĞİL ÇOK ÇALIŞARAK”

Sezonun başlamasına uzunca bir süre olduğuna dikkati çeken Palancı kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Önceliğinin altyapıdan gelen oyuncuların performansını görmek olduğunu ifade eden Hayati Palancı, “Yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayacağız. Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig’den daha çetin ve zor bir lig. O yüzden geç kalmamak lazım. Standart oluşturmamız gerekiyor. Bu takımda yer alan herkesin kulübün başarısına katkı sunması lazım. Vaktimizi olumlu şekilde değerlendirmek istiyorum. Paniğe kapılmadan aceleci davranmadan yerinde takviyelerle yolumuza devam etmeliyiz. Yanlış işlere adım atmamak gerekiyor. Amacımız çok para harcayarak başarılı olmak değil, çok çalışarak başarılı olmaktır.” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporTesisHayati Palancı
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