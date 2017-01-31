31 Ocak 2017 Salı

Özköylü galibiyeti yorumladı

Ligdeki kötü gidişine Malatya karşısında son veren Samsunspor’da teknik direktör Osman Özköylü maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Bu patlamayı beklediklerini ifade eden genç teknik adam 15 final maçının kendilerini beklediklerini söyledi.

31 Ocak 2017 Salı 11:19
Özköylü galibiyeti yorumladı

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Geçmişte yapılan hatalardan dolayı belki zor günler geçiriyoruz, halen daha devam ediyor. Bugün kazandığımız maç hiç bir şeyi bitirmedi. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Değeri o kadar büyük ki, 3 puanın yanında moral, motivasyon, güven, şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Esas ihtiyacımız olanda buydu. Alt sıralardaki takımlar kazanmaya başladı. Belki üst sıralardaki bazı takımlar aşağılara gelecek. Bugün kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Çok iyi oynadık. Oyuncularımızın, Adana Demirspor maçında yaşanan üzüntülü sonucun ardından o kadar istekliydi ki, onların isteği ve hırsı bize bu maçı kazandırdı. Önümüzdeki daha çok zor 15 tane maç var. Sadece bir maç kazandık ve bu süreçte güçlü olmak zorundayız. Şu anda daha iyi bir takıma sahibiz ve ileri dönük çok umut veren takımız. Seyircimizin de mutlaka bu takımı kayıtsız şartsız desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.

İHA
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