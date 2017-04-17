75 kişilik özel uçakta Eskişehirspor A takımı kadrosu, teknik heyet, yöneticiler ve U21 futbol takımı oyuncuları yer alacak. 14.30’da Eskişehir Hava Limanı’ndan kalkacak özel uçakla direk Malatya’ya gelecek kırmızı siyahlılar yaklaşık 1 saat yolculuğun ardından Malatya’daki konaklayacakları otele geçecek. Maçın ter idmanını Malatya’da gerçekleştirecek Eskişehirspor’da sarı kart cezalısı Semih Şentürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenman için Yeni Malatyaspor tesislerini kullanacak kırmızı siyahlı kulübün kaçta idman yapacağı ise henüz açıklamadı.

FATİH AVCI