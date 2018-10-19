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ÖZEL SPORCULARDAN ZİYARET

“Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” projesi kapsamında eğitim gören Özel Sporcular Vali Ali Kaban’ı ziyaret ettiler.

ÖZEL SPORCULARDAN ZİYARET

“Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” projesi kapsamında eğitim gören Özel Sporcular Vali Ali Kaban’ı ziyaret ettiler.

19 Ekim 2018 Cuma 11:51
ÖZEL SPORCULARDAN ZİYARET

Türkiye Özel Sporcular Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programımda yer alan Voleybol 1.Bölge Şampiyonası 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Samsun ilinde düzenlendi.

“Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarırprojesi kapsamında Malatya Sessiz Adımlar Voleybol Kız Sporcularımız Samsun ilinde düzenlenen şampiyonaya katılarak Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu olurken, 14-16 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Özel Sporcular Voleybol Türkiye Şampiyonasında da Türkiye 2.’si oldular.

Antrenör Ali Karaca’dan şampiyona ile ilgili bilgiler alan Vali Kaban,   Antrenörler ve Özel Sporcularımızın gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. 

HABER MERKEZİ

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